وزير الطيران المدني يتفقد مطار الغردقة الدولى

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية مساء اليوم داخل مطار الغردقة الدولى لمتابعة استعدادات المطار والاطمئنان على جاهزيته تزامناً مع عودة الرحلات الجوية اول يوليو القادم ، رافق سيادته فى الجولة الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة .

وخلال الجولة تفقد الوزير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و2 و كاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، كما اطمأن سيادته على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة و تفقد مواقع الخدمة المدنية والمطافئ وأشاد منار بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار و بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة و العاملين بالمطار كلٍ في موقعه. كما اطمأن سيادته على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن. درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الارشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين .

و وجه الوزير بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والإلتزام بكافة اجراءات السلامة المتبعة واظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصرالقادمين إلى مدينة الغردقة والتى تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر.