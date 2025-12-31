التشكيل الرسمي لمواجهة السودان وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2025

أعلن كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب السودان الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لـ«صقور الجديان» استعدادًا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، في اللقاء المرتقب الذي يُقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ويحتضن ملعب محمد الخامس مواجهة السودان وبوركينا فاسو، في مباراة تحظى بأهمية خاصة رغم حسم المنتخبين تأهلهما رسميًا إلى دور الـ16، إلى جانب منتخب الجزائر متصدر المجموعة، حيث يسعى كل طرف لتحسين موقعه في جدول الترتيب قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وجاء تشكيل منتخب السودان على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد النور «أبوجا»

خط الدفاع: مازن محمدين – الطيب عبد الرازق – عوض زايد – محمد كسرى

خط الوسط: ياسر عوض – صلاح عادل – عامر يونس

خط الهجوم: ياسر مزمل – جون مانو – الجزولي نوح

بينما جاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: سيدريك بادولو – إدموند تابسوبا – إيسوفو دايو – أرسين كواسي

خط الوسط: ستيفن عزيز كي – بلاتي توريه – سعيدو سيمبوري

خط الهجوم: جورجي مينومجو – لاسينا تراوري – سيريك إيري