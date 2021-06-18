قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، إنه أدى الأئمة اليوم صلاة جمعة بمساجد الأسكندرية، وجاء حديث الخطبة بعنوان "الحج في زمن الأوبئة"، بحضور د.عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.



وأدى المصلون صلاة الجمعة وسط إجراءات واحتياطات إحترازية، من حيث التباعد والالتزام بالكمامات دون زحام أو حدوث مخالفات، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، محمد خشبة، تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمساجد، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشرة دقائق وغلقها فور الانتهاء من كل صلاة مباشرة.



كمل تم التنبيه بعدم التواجد بالمسجد فى غير أوقات الصلاة، عدم إقامة صلاة الجنازة فى المساجد حتى إشعار آخر، وعدم تشغيل المكبرات الخارجية و الإكتفاء بالداخلية فيما عدا الآذان وخطبة الجمعة.