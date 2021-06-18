 18 كاهنًا يصلون من أجل طلبة الثانوية العامة - بوابة الشروق
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18 كاهنًا يصلون من أجل طلبة الثانوية العامة

ماهرعبد الصبور
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 7:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 7:30 ص

شهدت كنيسة القديس الأنبا انطونيوس بالمنيا، قداسًا خاصًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة والتعليم الفني، ترأسهدالأنبا مكاريوس وشاركه فيه، 18 من الآباء كهنة الايبارشية، وتلى ذلك كلمات تشجيعية، ونصائح متعددة حول استثمار الوقت، والاستعداد للامتحان، والثقة بالله والنفس، حيث وصل عدد المشاركين في اللقاء إلى حوالي 900 طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية مشددة.


يذكر أن وزارة التربية والتعليم تستعد لإجراء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشدده، فيما استعدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بإعداد اللجان ومراقبة اللجان، كذلك أعمال التعقيم والنظافة لاستقبال الطلاب فى لجان الامتحانات التى تم تخصيصها فى المدارس المختارة، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الامتحان فى صورة جيدة.

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