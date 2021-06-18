نائبة وزير الثقافة الروسي تزور الأهرامات وتنبهر بالحضارة المصرية القديمة

أعربت نائبة وزير الثقافة الروسي أولغا ياريلوفا، والوفد المرافق لها عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم أمام هرم خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم،ومنطقة البانوراما وابو الهول.

جاء ذلك خلال استقبال أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة لها والوفد المرافق لها ، والذي اصطحبه في جولة داخل المنطقة، قام خلالها بزيارة هرم خوفو من الداخل، ثم منطقتي البانوراما وتمثال ابو الهول، وذلك في إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا2021/2022، والذي سينطلق مساء اليوم.

يذكر أن فعاليات الافتتاح الرسمي لعام التبادل الإنساني المصري الروسي ستبدأ مساء اليوم من خلال تنظيم حفل لفرقة "بريوسكا للفنون الشعبية" الروسية بدار الأوبرا المصرية.