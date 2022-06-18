مقتل شخص في حريق بمصنع لمواد الكيميائية في شنجهاي

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه في حريق بمصنع للمواد الكيميائية في شنجهاي، اليوم السبت، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، بينما غطت سحب من الدخان الكثيف الأسود سماء المدينة.



واندلع الحريق في مصنع شركة "سينوبيك شنجهاي بتروكيميكال" الواقع في منطقة جينشان بجنوب غرب المدينة الصينية الكبرى، وتمت السيطرة عليه بعد ساعات قليلة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



وقال المصدر نفسه: "حسب معلوماتنا الأولية، تسبب الحريق بوفاة شخص".



وأظهر مقطع فيديو مصوَر من الجو بطائرة من أحد السكان، سحباً كثيفة من الدخان فوق المنطقة الصناعية الشاسعة، و3 حرائق متفرقة في مبان منفصلة.



ويأتي الحادث بينما تستأنف شنجهاي العاصمة الاقتصادية للصين، نشاطها بحذر بعد أن عزلت تمامًا لمدة شهرين لمكافحة تفشي وباء كورونا.



وأدى العزل الذي انتهى رسميا في أوائل يونيو الجاري، إلى إغلاق المصانع وتعطل سلاسل التوريد.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السكان قرب مصنع البتروكيميائيات سمعوا دوي انفجار، ثم تبعه حريق.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان والرماد تتصاعد في السماء.



ويقول أحد السكان الذي يبدو بحالة صدمة في أحد الفيديوهات: "احترقت المنطقة بأكملها".



تقع المصفاة قرب الواجهة البحرية، بجوار منتزه طبيعي.



وأعلنت إدارة الإطفاء في شنجهاي على موقع "ويبو" المعادل لموقع التدوينات القصير "تويتر" في الصين محلياً، أنها أرسلت أكثر من 500 شخص إلى مكان الحادث فور وقوعه.



وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني (سي سي تي في) بأن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت خبراء إلى مكان الحادث، فيما لم توضح وسائل الإعلام سبب الحريق.