قال أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، إن أي مدرب سوف يقود فريق جماهيري في القسم الثاني، سيواجه صعوبات كبيرة للغاية.

وتابع عبدالرؤوف في تصريحات تليفزيونية: "لا بد من وجود هدف محدد أمام الجماهير عن الطموحات، والأمور على مستوى كل شيء صعبة للغاية سواء من ملاعب أو تنقلات أو غيره".

وأضاف : "طموحي في البداية هو تحقيق هدف للنادي وهدف شخصي بالنسبة لي، وواجهنا ضغوطًا جماهيرية كبيرة".

واستطرد: "على مدار 27 مباراة في الموسم، كانت هناك منافسة شرسة من جانب الأندية المنافسة، ولكن طموحنا كان واضحًا وهو التأهل إلى الدوري المصري الممتاز".

واختتم: "رغبتي هي الاستمرار في البقاء بمنصب المدير الفني، ولكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق، ويوجد رغبة أيضًا من النادي باستمراري".