الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين فلسطينيين، من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال شابين فلسطينيين قرب السياج الحدودي بقطاع غزة، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة، فيما جرى اعتقال أسير مُحرر من بلدة "عرابة" جنوب محافظة "جنين"، الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي تشهد اقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا رابعًا من بلدة "حوارة" جنوب محافظة "نابلس"، الواقعة شمال الضفة، وهي البلدة الأكثر اضطرابا في نابلس، لكونها نقطة تماس بين الفلسطينيين والمستوطنين، نظرًا لقربها الشديد من المُستوطنات المنتشرة في "نابلس".

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزلا في قرية "طرامة"، جنوب مُحافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة، وقامت باعتقال مواطن.