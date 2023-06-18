 اندلاع حريق في سفينة ركاب قبالة وسط الفلبين - بوابة الشروق
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اندلاع حريق في سفينة ركاب قبالة وسط الفلبين

د ب أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 9:28 ص

أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، أن النيران اندلعت في سفينة تحمل ما لا يقل عن 120 راكبا وأفراد طاقم عمل في البحر قبالة مدينة بانجلاو في إقليم بوهول بوسط الفلبين.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" أن الحريق اندلع في سفينة "ام في ايسبرانزا ستار" في الفجر، مضيفة أن أفراد خفر السواحل يقومون بعمليات الإطفاء والإنقاذ منذ صباح اليوم.

وأظهرت صور نشرتها قوات خفر السواحل ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من السفينة.

وكانت السفينة التي تحمل ركابا وبضائع قد غادرت ميناء لازي في سيكوجور في طريقها إلى ميناء تاجبيلاران في بوهول. ووفقا لأحدث بيانات صادرة من خفر السواحل، فإن السفينة تحمل 65 راكبا وطاقم مؤلف من 55 شخصا.


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