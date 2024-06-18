إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة في الشرقية

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أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بطريق الزقازيق - النكارية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية إصابة 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بطريق الزقازيق - النكارية بمركز الزقازيق، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.