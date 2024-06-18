 إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة في الشرقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 يونيو 2024 1:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 12:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 12:50 م

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بطريق الزقازيق - النكارية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية إصابة 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بطريق الزقازيق - النكارية بمركز الزقازيق، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك