الصين تنتقد ستولتنبرج لتصريحاته حول دورها في حرب أوكرانيا

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن انتقادها الشديد، اليوم الثلاثاء، لتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بأنه يتعين على الحلفاء في حلف شمال الأطلسى "الناتو" أن يفرضوا تكلفة وثمنا على الصين بسبب دعمها لروسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في بكين، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يقوم بالتفكير الذاتي بدلا من تشويه سمعة الصين.

وخلال زيارة للولايات المتحدة، قال ستولتنبرج إن الصين تبتعد ظاهريا عن الصراع، بينما تؤجج في الواقع أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ستولتنبرج: "وفي الوقت ذاته، تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب. حسنا ، لا يمكن لبكين أن تمضى في الاتجاهين. وفي مرحلة ما - وما لم تغير الصين مسارها - سيتعين على الحلفاء فرض تكلفة".

ورد لين بأن الصين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية وأنها ملتزمة بتعزيز محادثات السلام.

وينظر إلى بكين في الغرب على أنها أقوى حليف لروسيا، حيث تقدم الدعم على الساحة الدولية بينما تظل محايدة ظاهريا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الشركات الصينية لتزويد روسيا بتكنولوجيا تصنيع الأسلحة.