جيش الاحتلال يزعم اعتراض 7 مسيرات إيرانية قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اعتراض 7 مسيرات إيرانية قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «اعترض سلاح الجو صباح اليوم، سبع طائرات مسيرة أطلقت من إيران، قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية».

وتبادلت إسرائيل وإيران عشرات الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء، استخدمت خلالها إيران الجيل الأول من صواريخ «فتّاح» وأسفرت عن أضرار وحرائق، في حين أعلنت تل أبيب استهداف عدد من المواقع العسكرية في اليوم السادس من التصعيد العسكري.

وفي أول ساعتين بعد منتصف الليل أطلقت إيران وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل حيث دوت أصوات انفجارات في تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استخدم للمرة الأولى الجيل الأول من صواريخ «فتّاح» الباليستية الفرط صوتية في الموجة الـ11 من عملية «الوعد الصادق 3».

وقال إن صواريخ «فتّاح» اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجئ إسرائيل، مضيفا أن «الصواريخ بعثت رسالة بشأن قوة إيران إلى حليفة تل أبيب المتوهمة والمحرضة على الحرب»، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي لوحت بإمكانية انضمامها إلى الهجمات.

واعتبر أن الهجوم الصاروخي الليلة الماضية أظهر أن إيران تسيطر تماما على أجواء الأراضي المحتلة.