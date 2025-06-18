CNN: واشنطن ترسل أكثر من 30 طائرة تزويد بالوقود إلى الشرق الأوسط

قال مسئولون أمريكيون لشبكة «CNN»، إن واشنطن أرسلت أكثر من 30 طائرة عسكرية أمريكية للتزويد بالوقود إلى الشرق الأوسط، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية استخدام تلك الطائرات في دعم مهام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية ضد إيران، حال إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوامره للولايات المتحدة بالتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وأوضحت أن تلك الطائرات ستزود المقاتلات الإسرائيلية بالوقود جوًا، أثناء تحليقها فوق إيران.

وذكرت أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك عددًا محدودًا من طائرات التزويد بالوقود، التي لا تستطيع دعم العدد الهائل من الطائرات التي ترسلها إسرائيل إلى إيران.

ولفتت إلى أن طائرات التزويد بالوقود بإمكانها دعم قاذفات «B-2 Spirit» التابعة لسلاح الجو الأمريكي، إذا أصدر ترامب أوامر بتحركها لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد مسئولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب أجرى أمس، اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لم يسفر عن اتخاذ قرار بشأن شن هجوم على إيران، وسبق ذلك اتصال بين ترامب ونتنياهو بحثا خلاله التطورات الأخيرة في إيران.

وقبل الاجتماع أكد الرئيس الأمريكي أن مكان المرشد الإيراني علي خامنئي معروف، وأنه هدف سهل لكن لن يتم استهدافه في الوقت الحالي، مطالبا إيران بـ«الاستسلام غير المشروط».

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق الثلاثاء، أنه يريد «نهاية حقيقية» للنزاع بين إسرائيل وإيران وليس مجرد وقف إطلاق النار، قبل اجتماع مخصص لهذا الموضوع في البيت الأبيض، نافيا عقد محادثات سلام مع طهران بعد بدء المواجهة.

وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية -التي أقلته من قمة مجموعة السبع في كندا إلى واشنطن- إن ما يريده هو «رضوخ كامل» من إيران، دون أن يوضح ما إذا كان يعني تخليها عن برنامجها النووي أو غير ذلك.

وجدد تحذيره لطهران من التعرض للقوات أو المصالح الأمريكية، متوعدا: «سنرد بقوة شديدة، لن يكون هناك أي رادع»