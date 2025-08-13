أكاديمية الفنون تعلن انطلاق فعاليات مهرجان مسرح العرائس في أكتوبر

أعلنت أكاديمية الفنون عن انطلاق فعاليات مهرجان مسرح العرائس في الفترة من 1 وحتى 7 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ليقدم للجمهور باقة من العروض المبهرة التي تحتفي بفن العرائس وتكشف أسرار إبداعه المتنوع.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة، أن المهرجان يأتي في إطار حرص الأكاديمية ووزارة الثقافة على دعم الفنون المتخصصة، مشيرة إلى أن مسرح العرائس يعد أحد أرقى الفنون التي تمزج بين الإبداع والخيال، وله دور كبير في تشكيل الوجدان لدى الأطفال والكبار على حد سواء، وهو ما تسعى الأكاديمية إلى ترسيخه عبر فعاليات المهرجان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام محسب، رئيس المهرجان، أن دورة هذا العام ستشهد تنوعًا كبيرًا في العروض والأنشطة، بمشاركة فرق متميزة من داخل مصر وخارجها، إلى جانب ورش تدريبية ومحاضرات تثقيفية تهدف إلى تطوير مهارات الفنانين الشباب وإبراز طاقاتهم الإبداعية في هذا الفن الفريد.

كما أشار محمود فؤاد، مدير المهرجان، إلى أن اللجنة المنظمة أعدّت برنامجًا حافلًا يلبي تطلعات الجمهور بمختلف أعمارهم، مؤكدًا أن المهرجان يمثل فرصة للتعرف على أحدث أساليب وتقنيات فن العرائس، مع الحفاظ على التراث المسرحي وتقديمه بروح معاصرة تجذب المشاهدين.

وأكد منظمو المهرجان أن هذه الدورة ستحتفي بروح التراث وتواكب أحدث التقنيات العالمية في عروض العرائس، حيث ستشهد القاهرة أسبوعًا كاملًا من الفنون البصرية والقصصية التي تأسر الأذهان وتوقظ في النفوس عشق المسرح. ويأمل فريق العمل أن تتحول هذه الفعالية إلى موعد سنوي ثابت ينتظره الجمهور، لتصبح العرائس جسرًا بين الفن والدهشة، وعيدًا لفن العرائس في مصر والعالم العربي.