تواصل السلطات المغربية، الأربعاء، إخماد حريق غابة بإقليم شفشاون شمال البلاد، اندلع أمس الثلاثاء.

وقال مراسل الأناضول إن السلطات تواصل جهودها لإخماد الحريق الذي لم يخلف خسائر في الأرواح.

وتستخدم السلطات المغربية طائرات كانادير (برمائية) لإطفاء الحرائق.

والثلاثاء أعلن مسئول بالوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية)، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن حريقا اندلع بغابة داردارة بضواحي شفشاون، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها مستويات قياسية.

وأضاف أن طائرات متخصصة تواصل العمل على إخماد الحريق، فضلا عن نشاط سلطات الوقاية المدنية بالمنطقة لمواجهة التداعيات المحتملة للحريق.

والاثنين، حذرت الأرصاد الجوية بالمغرب من موجة حر تصل إلى 46 درجة بعدد من مناطق البلاد، متوقعة أن تستمر عدة أيام.

وقدرت السلطات المغربية عدد الحرائق المسجلة خلال عام 2024 بنحو 382 حريقا أتت على نحو 874 هكتارا من الغابات، بانخفاض 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وتغطي الغابات حوالي 12% من مساحة المغرب الذي يشهد سنويا حرائق تتفاوت شدتها باختلاف الظروف المناخية والسلوك البشري.