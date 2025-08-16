وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بشكل مفاجئ

توفي منذ قليل مدير التصوير تيمور تيمور بشكل مفاجئ.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، تيمور تيمور، قائلة إنه رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تيمور تيمور خريج معهد سينما قسم تصوير، قدم مشاريع فنية كثيرة أثناء دراسته في المعهد وشارك في فيلم «الحاسه السابعه» وآخر مع «شباب أون لاين» مع هالة خليل، وقدم أيضاً مجموعة إعلانات ثم عاد مرة أخرى للعمل في مسلسل «الجامعة» وقد قدم فيه دور مدمن، وعمل في فيلم «بعد الموقعة» والفيلم شارك في مهرجان كان.

وكانت آخر أعمال تيمور تيمور في الدراما مسلسل "جودر" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، أما في السينما فكان فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح.