فيدان ولافروف يبحثان جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، جهود إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر في وزارة الخارجية التركية، بحث الوزيران، في اتصال هاتفي، الاجتماع الذي عقد في ولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب الوزير فيدان، عن أمله في أن تفضي العملية التي بدأت في ألاسكا إلى تحقيق سلام دائم بمشاركة أوكرانيا.

وأكد استعداد تركيا لتقديم أي مساهمة في تحقيق السلام.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل للقاء ترامب، من أجل بحث القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي: "ندعم مقترح الرئيس ترامب بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.