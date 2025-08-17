الرئيس السوري يؤكد دور الكنيسة في ترسيخ أواصر المواطنة والوحدة

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، على دور الكنيسة في ترسيخ أواصر المواطنة والوحدة، بما يسهم في "صون السلم الأهلي".

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الشعب (مقر الرئاسة)، البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس (أرفع شخصية كنسية مسيحية بسوريا)، وفق تدوينة للرئاسة السورية على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأشارت الرئاسة، إلى أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية، بما يسهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد".

ويعد اللقاء بمثابة تأكيد من الإدارة السورية الجديدة على دور الكنيسة كجزء أساسي من النسيج الاجتماعي والوطني، إضافة إلى انفتاحها على كافة أطياف المجتمع في بناء الدولة بعد الإطاحة بالنظام المخلوع.

ويأتي اللقاء بعد 10 أيام من إعلان وزارة الداخلية السورية، إحباط مخطط "إرهابي" لمجموعات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كانت تهدف لتفجير كنيسة "مار إلياس" بمحافظة طرطوس (غرب).

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضمان أمن ووحدة واستقرار وسيادة البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم (2000 ـ 2024).