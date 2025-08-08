وفاة جمال الدين بودشيش شيخ أكبر طريقة صوفية بالمغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفي شيخ الطريقة "القادرية البودشيشية" بالمغرب جمال الدين القادري بودشيش، الجمعة، عن عمر ناهز 83 عاما.

ونعى حساب الطريقة "القادرية البودشيشية" الرسمي عبر منصة إنستغرام، الراحل قائلا إنه تلقى نبأ وفاته "ببالغ الحزن و الأسى".

فيما أفادت وسائل إعلام مغربية بينها "هيبيبرس" و"العمق المغربي"، بأن الشيخ جمال الدين توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك بعد مسيرة طويلة في خدمة التصوف السني والتربية الروحية امتدت لأزيد من 6 عقود.

و"القادرية البودشيشية" تُعد أكبر طريقة صوفية بالمغرب، ويقع المقر الرئيسي لها ببلدة "مداغ" في محافظة "بركان" شمال شرقي المملكة.

وتعود جذورها إلى القرن الخامس الهجري على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني، بينما اكتسبت لقبها الثاني "البودشيشية" نسبة إلى الشيخ علي بن محمد الملقب بـ"سيدي علي بودشيش"، الذي كان يطعم الناس "الدشيشة"، أكلة مغربية شبيهة بالكسكس، خلال فترة مجاعة شهدها المغرب.

وقاد الشيخ حمزة بن العباس هذه الطريقة منذ عام 1972 وحتى وفاته عام 2017، ليتولى ابنه جمال الدين القادري بودشيش المشيخة إلى غاية وفاته اليوم.

وخلال يناير الماضي، أعلن جمال الدين وصيته بنقل رئاسة مشيخة الطريقة إلى ابنه منير القادري بودشيش، وذلك في كلمة له بإحياء الذكرى الثامنة لوفاة الشيخ حمزة.