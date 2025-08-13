شركة طيران إير كندا تعتزم إلغاء رحلاتها الجوية قبل إضراب محتمل للمضيفين الجويين

أعلنت شركة طيران إير كندا، اليوم الأربعاء، أنها بصدد تعليق رحلاتها الجوية تدريجيا للسماح لإغلاق منظم لعمليات أكبر شركة طيران في البلاد، في الوقت الذي تواجه فيه احتمال توقف مضيفيها الجويين عن العمل يوم السبت القادم.

وأوضحت الشركة، أن إلغاء الرحلات سيبدأ غدا الخميس، يليه المزيد من الرحلات بعد غد الجمعة، وصولا إلى توقف تام لرحلات "إير كندا" و"إير كندا روج" بحلول مطلع الأسبوع.

وأصدرت النقابة، التي تمثل نحو 10 آلاف من مضيفي ومضيفات رحلات "إير كندا"، اليوم الأربعاء، إخطارا بتنظيم إضراب مدته 72 ساعة، وفي المقابل أصدرت شركة الطيران إخطارا بالإغلاق.

أوضحت شركة "إير كندا"، أن الركاب الذين ستلغى رحلاتهم سيتلقون إشعارا بذلك، وسيحق لهم استرداد كامل قيمة التذاكر.

وأضافت الشركة، أنها أعدت ترتيبات مع شركات طيران كندية وأجنبية أخرى لتوفير خيارات سفر بديلة للعملاء قدر الإمكان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إير كندا" مايكل روسو، في بيان: "نأسف للضرر الذي سوف يسببه هذا الاضطراب على عملائنا وأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نوفر لها خدماتنا".

وكانت شركة "إير كندا"، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها وصلت إلى طريق مسدود مع النقابة، إذ ما زال الطرفان على خلاف كبير في مفاوضات اتفاق تجديد العقد.

وقالت النقابة، إن أبرز نقاط الخلاف تتمحور حول ما تصفه بـ"الأجور المتدنية" للمضيفين الجويين، والعمل غير مدفوع الأجر خلال الفترات التي لا تكون فيها الطائرات في الجو.

وأفادت النقابة، في تحديث حول المفاوضات نُشر عبر الإنترنت: "على الرغم من بذلنا أقصى الجهود، رفضت شركة إير كندا معالجة قضايانا الجوهرية".

ورفضت النقابة، اقتراح من جانب شركة الطيران للدخول في عملية تحكيم ملزمة، مؤكدة أنها تفضل التفاوض على اتفاق يمكن لأعضائها التصويت عليه لاحقا.