الاتحاد الأوروبي يستدعي المبعوث الروسي في بروكسل بسبب هجوم على دبلوماسية في مدينة فلاديفوستوك

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ذكرت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن التكتل استدعى المبعوث الروسي في بروكسل؛ للحصول على تفسير بعد أن تعرضت مسئولة بالتكتل لهجوم في مدينة فلاديفوستوك شرق روسيا الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر: "ندين أي عنف ضد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.. يجب أن يكونوا قادرين على أداء واجباتهم، بدون خوف وترهيب.. سلامة موظفينا لها أولوية قصوى وسنواصل مراجعة حماية موظفينا الدبلوماسيين".

وكانت الدبلوماسية، تعرضت لهجوم في 26 مايو، ولم يتم الكشف عن اسمها أو جنسيتها أو حالتها الصحية.

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية، أن المسئولة هي امرأة رومانية كانت قد سافرت إلى المدينة في مهمة رسمية.

وقالت المجلة، إن المرأة تعرضت لهجوم بعد أن غادرت فندقها في نزهة في وقت مبكر من الصباح.

وأضافت الصحيفة، أن سيارة توقفت بجانبها وخرج منها رجلان، وتعرضت لتهديد ثم للضرب.

ويعتقد أن الرجلين يعملان لصالح سلطات الأمن الروسية، حسب الصحيفة الإخبارية نقلا عن مصادر دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوروبي.

وتم استدعاء الممثل الروسي في بروكسل؛ للتوضيح، ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.