استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، وسط تشبع في عمليات الشراء بالذهب مع ترقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.02% في العقود الفورية لتصل إلى 3388 دولارًا للأوقية، بينما استقرت في التعاملات الفورية عند 3388 دولارًا للأوقية.

جاء استقرار الذهب في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي، وكان آخر خفض لأسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، ليصل سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

ومنذ ذلك الحين، تستقر أسعار الفائدة عند تلك المستويات على الرغم من طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخفضها.

وتباينت التوقعات حول مستقبل أسعار الذهب، حيث توقع "سيتي بنك" أن تهبط على المدى القصير والطويل إلى أقل من 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025 أو أوائل 2026، بسبب تحسن النمو الاقتصادي، بينما توقع "جولدمان ساكس" أن تستفيد الأسعار من الصراع الإسرائيلي الإيراني وترتفع إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية 2025، و4000 دولار للأوقية بحلول منتصف 2026.