ترامب يُمهل 36 دولة للالتزام بضوابط معينة أو مواجهة حظر سفر

منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 36 دولة، معظمها في أفريقيا، مهلة يوم الأربعاء للالتزام بتحسين التدقيق في وثائق السفر، وإلا واجهت حظرا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.



وتطلب برقية دبلوماسية أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية مطلع الأسبوع الحالي من السفارات والقنصليات في الدول الـ36 قياس مدى استعداد الدول المضيفة بحلول يوم الأربعاء لتحسين وثائق سفر مواطنيها واتخاذ خطوات لمعالجة وضع مواطنيها الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.



وتطلب البرقية، التي تم اطلعت على فحواها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، من الدول اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف الأمريكية في غضون 60 يوما أو المخاطرة بإضافتها إلى حظر السفر، الذي يشمل حتى الآن 12 دولة. ومن بين الدول الـ36 الجديدة المستهدفة، توجد 25 دولة في أفريقيا.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس التعليق على التفاصيل الواردة في البرقية. وأكدت أن الإدارة الأمريكية تريد من الدول تحسين عمليات التدقيق الخاصة بها لحاملي جوازات السفر، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة واتخاذ خطوات أخرى لضمان أن مواطنيها لا يشكلون تهديدا للولايات المتحدة.

والبلدان الـ 36 المحددة في البرقية هي: أنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، والدومينيكان، وإثيوبيا، ومصر، والجابون، وجامبيا، وغانا، وكوت ديفوار، وقرغيزستان، وليبريا، ومالاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتونجا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي.