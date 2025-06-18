أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن "منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي" أصبح أكثر أهمية بالنسبة للشركاء الأجانب.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "افتتح اليوم في سان بطرسبورج المنتدى التقليدي، وهو أصبح أكثر أهمية بالنسبة لبلدنا وشركائنا من الخارج"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد بوتين أن المهمة الرئيسية للسلطات، هي تحسين نوعية حياة الروس، قائلا: "مهمتنا الرئيسية والأهم هي تحسين جودة حياة الناس، وتحسين مظهر المدن والبلدات، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية والتعليم، وحل المشكلات البيئية، وما إلى ذلك".

وأضاف: "من البديهي، لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في هذا العمل، أن نقيّم الوضع باستمرار، ونرصد اتجاهات الاقتصاد الكلي داخل البلاد، ونأخذ في الاعتبار التحديات الخارجية، والوضع في الأسواق العالمية".