رئيسا الإمارات وصربيا يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال بن زايد، في قصر الوطن في أبوظبي اليوم الأربعاء، لنظيره الصربي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبني الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والأزمات، بجانب العمل من أجل دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.