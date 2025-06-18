انخفاض فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ عام خلال أبريل الماضي

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قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن فائض الميزان الحساب الجاري في منطقة اليورو انخفض لأدنى مستوى منذ عام تقريبا خلال أبريل الماضي.

وسجل الحساب الجاري فائضا بقيمة 20 مليار يورو (23 مليار دولار) خلال أبريل الماضي مقارنة بـ51 مليار يورو في مارس الماضي.

ويعد هذا أدنى مستوى للفائض منذ مايو 2023 ، عندما بلغ الفائض 16 مليار يورو.

وتراجع فائض تجارة السلع إلى 30 مليار يورو مقارنة بـ 44 مليار يورو، كما انخفض فائض الخدمات إلى 7 مليارات مقارنة بـ13 مليار يورو.

وخلال 12 شهرا حتى أبريل الماضي، ارتفع حجم فائض الميزان الجاري إلى 419 مليار يورو أو 8ر2% من إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو، مقارنة بـ339 مليار يورو أو 2.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.