خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، معدل الفائدة إلى 5ر1 % في خطوة مفاجئة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد المحلي.

وأعلن البنك المركزي في اجتماع اللجنة المالية المنعقد اليوم عن تخفيض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25ر0 نقطة مئوية لتنخفض من 75ر1 % إلى 5ر1 %، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت الوكالة أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن يأتي تخفيض معدل الفائدة الرئيسي في أواخر أغسطس المقبل.

ويبدو أن خفض الفائدة غير المتوقع يرجع إلى انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية، حيث سجلت صادرات البلاد في الربع الأول تراجعا قدره 4ر0 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب يونهاب.