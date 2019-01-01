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أعلن البنك المركزي الإندونيسي، اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي الإندونيسي خفض معدل إعادة الشراء المعاكس لمدة سبعة أيام بواقع 25 نقطة أساسية ليصل إلى 75ر5%.

وجاء قرار الخفض متوافقا مع توقعات المحللين، كما أنه يأتي عقب رفع معدل الفائدة ست مرات العام الماضي.

ويشار إلى أن هذه أول مرة يخفض فيها البنك المركزي الإندونيسي معدل الفائدة منذ سبتمبر 2017.

ويأتي قرار خفض معدل الفائدة في ظل دلالات على أن بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي سوف يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عقد خلال الشهر الجاري، كما أنه يظهر مخاوف البنك بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات التجارية.

ويشار إلى أن ضعف الطلب العالمي والنزاع التجاري بين أمريكا والصين يلقيان بظلالهما على مستقبل الاقتصاد الإندونيسي، حيث خفضت الحكومة من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام.