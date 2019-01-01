لافروف: العمل في خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» مستمر وفقا للخطة

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أعمال إنشاء خط الغاز الألماني الروسي، نورد ستريم 2، عبر بحر البلطيق، مستمرة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وقال لافروف في حوار مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، اليوم الخميس: "تم مد نحو 60% من الطول الإجمالي للخط، حتى الآن"، مشيرا إلى توفر أكثر من 80% من الموارد المالية المطلوبة لتمويل إنشاء الخط.

وحسب لافروف فإن الاستثمارات الحالية في إنشاء الخط تساهم في تشغيل نحو 57 ألف شخص داخل أوروبا.

وتابع الوزير الروسي: "يساعد الخط في نقل احتياجات الغاز الطبيعي المتوفر في حقول الغاز شمال روسيا إلى الدول الأوروبية بأقصر الطرق".

في الوقت ذاته، رفض لافروف الانتقادات الموجهة للمشروع، وقال إنه يستغرب المحاولات الدؤوبة لوضع العراقيل أمام هذا المشروع ومنع تنفيذه.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال إنشاء خط "نورد ستريم 2" أواخر العام الجاري.

وتدعم الحكومة الألمانية المشروع وتأمل في أن يوفر غازا بأسعار مناسبة لمواطنيها.

ولكن بعض الدول الأوروبية، ومعها الولايات المتحدة، تنتقد إنشاء هذا الخط، مبررة انتقادها بأنه يجعل أوروبا أكثر اعتمادا على روسيا في توفير احتياجاتها من الطاقة.

وكانت اللوائح الأوروبية للغاز الطبيعي قد خضعت لتعديلات مؤخرا بحيث تسمح باعتماد قيود جديدة على خط نورد ستريم 2.

كما تهدد الولايات المتحدة إضافة إلى ذلك بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في إنشاء الخط.

واعترضت الدنمارك مؤخرا على مد خط الغاز بالقرب من جزيرة بورنهولم، مما سيدفع القائمين على المشروع لمد مواسير الغاز خارج الأراضي الخاضعة للسيادة الدنماركية.

وطالب لافروف الحكومة الدنماركية الجديدة بالتخلي عما وصف بالسياسة التصادمية، وقال: "يجب ألا يصبح التعاون في مجال الطاقة مسرحا لتصفية الحسابات السياسية".