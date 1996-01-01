معاينة النيابة ترجح: ماس كهربائي وراء حريق 6 محال تجارية في الموسكي

رجحت المعاينة الأولية لنيابة الموسكي لموقع حريق 6 محال تجارية بمنطقة الموسكي أن يكون ماس كهربائي قد حدث داخل محل مستحضرات تجميل بالطابق الأرضي وراء اندلاع النيران، مشيرة إلى أن الخسائر المبدئية للحريق تجاوزت مليون جنيه.

كانت قوات الحماية المدنية في القاهرة سيطرت على حريق شب داخل 6 محال تجارية داخل عقار بالموسكي ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات بشرية وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقت إدارة الحماية المدنية في القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمحل مستحضرات تجميل بالدور الارضي في عقاررقم 15 بتقاطع شارع الموسكي مع شارع الشواذلية مكون من أرضي و٣ طوابق الأول والثانى عبارة عن محلات وامتد الحريق إلى الدورين الأول والثانى وفور انتقال 8 سيارات اطفاء للموقع تمكنت من السيطرة على الحريق.

ومن جانبه، أمر مدير امن القاهرة اللواء أشرف الجندي بتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد قيمة التليفات واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة