موسكو: حصلنا على تأكيد خطي من حكومة الوفاق الليبية بقرب الإفراج عن مواطنينا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق الوطني الليبية، بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حول مصير المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، اللذين اتهمتهما حكومة الوفاق الليبية بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة.

وقال البيان: "نتيجة جهودنا المتواصلة، تلقينا مؤخرا تأكيدات خطية من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على أن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب".

وجرى في مايو من العام الماضي في ليبيا اعتقال المواطنين الروسيين، اللذين يعملان في صندوق حماية القيم الوطنية في روسيا.

وكان رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في مكتب المدعي العام الليبي قد أفاد في وقت سابق بأن المواطنين الروسيين احتجزا في طرابلس لمحاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة.