المصري مكتشف علاج جلطة القلب: التعافي من الالتهابات بعد 3 أيام من بدء العلاج

قال الدكتور أنيس حنا، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراة بكلية طب ألبرت أينشتين بنيويورك والمصري ضمن الفريق المكتشف للجين المسبب لجلطة القلب، إنه تفاجأ من ردود الأفعال القوية على المنشور الذي أوضح به أنه تم اكتشاف الجين المتسبب في جلطة القلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، أن عضلة القلب لا يمكنها أن تتجدد كالجلد على سبيل المثال، مشيرًا إلى تسبب الجلطة بالتهابات في القلب نتيجة موت بعض الخلايا به ليحل محلها النسيج الليفي.

وأوضح أن الأبحاث الجينية بينت أنه بعد حدوث الجلطة يمكن التحكم في الالتهابات والنسيج الليفي بحيث أن الجلطة لا يتسع مكانها أو تتدهور، مؤكدًا أن تلك الأبحاث تحسن من كفاءة القلب لأنها تقلق حجم النسيج الليفي.

وذكر أن العلاج يمكن تناوله خلال فترة وجود الالتهابات ليحدها بشكل كبير خلال الـ 3 أيام بعد الجلطة، مضيفًا أن فريق كامل اشترك على هذا البحث وحصل على تمويلات كبيرة من وزارة الدفاع والحكومة الأمريكية.

ونجح طبيب مصري (28 عاماً) في الكشف عن الجينات التي تتحكم في تعافي الانسان من جلطة القلب بعد إصابته بها، والذي عد من أبرز الأمراض التي تهدد حياة البشر في القرن الحالي.