قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إنه بداية من غدًا تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ذاكرة أن العظمى على القاهرة غدًا تصل إلى ْ37.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن درجات الحرارة ستتراوح مابين ْ35 إلى ْ36 درجة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

وذكرت أن درجات الحرارة لازالت مرتفعة خلال ساعات النهار على محافظات الوجه البحري والقاهرة، مضيفة أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح من ْ30 إلى ْ31.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تصل إلى ْ45 على جنوب البلاد، موضحة أن درجات الحرارة تنخفض في ساعات الليل ليصبح الطقس معتدل على معظم المناطق.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة لازالت مرتفعة ومستمرة خلال الأيام المقبلة، وهي ما تزيد من الإحساس بحرارة الجو، ناصحة المواطنين بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وحتى الخامسة عصرًا، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وشرب كميات كبيرة من المياه.