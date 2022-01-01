الجزائر وإيطاليا توقعان على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة

وقعت الجزائر وإيطاليا، مساء اليوم الاثنين، على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين في عدد من المجالات.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية، التي يقوم بها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم، إلى الجزائر، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتدشين منتدى رجال الأعمال الجزائري الإيطالي.

وشملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين مجالات الصناعات الدوائية، والمؤسسات المصغرة والمتوسطة، وتطوير وجذب الاستثمار، ومكافحة الفساد، والأعمال الحكومية والبنى التحتية، والمؤسسات الناشئة، وتعزيز الصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والطاقات المتجددة، والعدل، والتضامن، والتعاون الدبلوماسي.

وحضر التوقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة الإيطالية ولفيف من وزراء البلدين.