بايرن ميونيخ يحسم صفقة دي ليخت مقابل 80 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، نجح في حسم صفقة المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت مقابل نحو 70 مليون يورو ولم يتبق فقط سوى رتوش نهائية قبل الإعلان عن الصفقة رسميًا.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين الأوروبي الشهير اليوم الاثنين 18 يوليو 2022 عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «توصل بايرن ميونخ ويوفنتوس إلى اتفاق نهائي حول صفقة ماتياس دي ليخت، أمس، مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو».

وأوضح فابريزيو رومانو: «سيتم الانتهاء من الصفقة مطلع هذا الأسبوع وسيغادر دي ليخت إلى ميونخ من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع العقد كلاعب جديد في العملاق البافاري».

وأضاف رومانو: «عقد ماتياس دي ليخت سيمتد لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2027، ويتم دراسة العقد حاليًا من قبل وكلاء أعمال اللاعب».

وتوجه بايرن ميونخ اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة يخوض خلالها بعض المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.