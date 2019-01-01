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قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن لا يوجد نقص في أي سلعة بالأسواق المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت المعبأ (الـ97%) يكفي لمدة ستة أشهر، فيما يتوفر رصيد لحوم يكفي لأكثر من 15 شهرا.

وأشار إلى أن عيد الأضحى المبارك شهد ضخ 6000 رأس ماشية، و150 طن يوميا من اللحوم تُباع بسعر 115 جنيها.

ولفت إلى أن أسعار الخضروات والفواكه في متناول الجميع، منوها بانخفاض سعر طن الأرز بقيمة 4 آلاف جنيه.

وأكّد أن هناك تنسيقا بين وزارات التموين والزراعة والداخلية والدفاع، لتوفير السلع عبر المبادرات والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.