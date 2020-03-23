الرئيس الإسرائيلي: ناقشت الملف الإيراني وقضايا أخرى في الاجتماع مع بايدن

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج إنه بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن عدة قضايا خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، ومن بينها التهديد النووي الإيراني والوضع الداخلي في إسرائيل.

وأضاف هرتسوج بعد الاجتماع: "ناقشنا قضايا عديدة بما في ذلك التهديد النووي الإيراني... وبطبيعة الحال، ناقشنا أيضا القضايا الداخلية في إسرائيل، ومدى أهميتها للعالم".

ويلتقى هرتسوج خلال الزيارة أيضا نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتونى بلينكن، ومستشار الأمن القومى جيك سوليفان، لبحث سلسلة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلاقات المتبادلة بين البلدين وقضايا متعلقة بأزمة تغير المناخ.

ومن المقرر أن يلقى هرتسوج خطابا أمام مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين، كما يزور مبنى الأمم المتحدة فى مدينة نيويورك، لعقد سلسلة اجتماعات، يلتقى خلالها الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش.