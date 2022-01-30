اقترب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من البقاء ضمن الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أشارت أن كيليان مبابي اقترب من الرحيل عن صفوف سان جيرمان، وعلى مقربة من الانضمام إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة "آس" الإسبانية كيليان مبابي أبلغ لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، خلال التدريبات التي أقيمت أمس الإثنين عن رغبته في البقاء مع الفريق، والوفاء بالسنة المتبقية في عقده.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، وترفض إدارة الفريق رحيله بشكل مجاني، عقب انتهاء عقده، وحددت للاعب بالتجديد لعام واحد جديد، أو الرحيل عن جيرمان هذا الصيف.