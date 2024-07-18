أوقاف قنا تتستلم 2 طن لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر المستحقة

تسلمت أوقاف قنا، اليوم الخميس، 2 طن لحوم بلدية ضمن مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق الوحدات الاجتماعية بمركزي "نجع حمادي - دشنا" طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمناً الجهود المبذولة من جميع مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، أن المشروع يخضع لمتابعة من قبل وزارة الأوقاف بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها، موضحاً أن توزيع اللحوم سواء من خلال مشروع صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي مستمر بالمحافظة على مدار العام بواقع 2 طن كل شهر.

من جانبه، أشار حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، وسيتم البدء في توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الاجتماعي بالمدن والقرى تمهيداً لتوزيعها على المستحقين.