محافظ كفر الشيخ خلال جولته بالوحدة المحلية لمصيف بلطيم: إحنا هنا لخدمة المواطن

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أقسام الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، للوقوف على سير وطبيعة العمل في مختلف الأقسام والإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، العديد من الأقسام والوحدات، منها "إدارة المتابعة، والإدارة الهندسية، وإدارة الأملاك، وغيرها من إدارات الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، حيث استمع إلى شرح مفصل من مسئولي الأقسام والوحدات حول طبيعة العمل، والمهام التي يتم إنجازها، مشددًا على حسن معاملة المواطنين: "احنا هنا لخدمة المواطن".

‏كما تفقد المحافظ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمصيف بلطيم، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلقي طلبات المواطنين، فيما استمع إلى شرح من مسئولي المركز التكنولوجي، حول طبيعة العمل وكيفية استقبال طلبات المواطنين، من خلال خدمات الشباك الواحد، موجهًا بسرعة إنهاء طلبات المواطنين.

وكلف بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم، مؤكدًا أهمية دور الوحدات المحلية، والمراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات.

والتقى محافظ كفر الشيخ، خلال جولته، بعددً من أهالي مدينة مصيف بلطيم، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، مكلفًا بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا: "احنا هنا لخدمة المواطن وهو هدفنا الأول"، فيما أعرب أهالي مصيف بلطيم عن سعادتهم بزيارة محافظ كفر الشيخ، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.

وشدد على ضرورة استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وتطلعات واحتياجات المواطنين.