محافظ المنيا يتابع ملفات التصالح على مخالفات البناء في عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعا اليوم الأربعاء، استعرض خلاله آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، والإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الملف الذي توليه الدولة وقيادتها السياسية اهتماما بالغًا، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح والنتائج التي يتم رصدها بشكل يومي داخل المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز من مراكز المحافظة.

كما استعرض المحافظ، خلال الاجتماع، تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجي، ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح وييسرها على المواطنين.

وأكد المحافظ، حرصه خلال جولاته الميدانية لمراكز المحافظة التسعة على زيارة كل مركز تكنولوجي، وتفقد الإجراءات اللازمة لإنهاء طلبات التصالح، ومناقشة المواطنين ومطالبهم ومدى رضاهم عن موظفي المركز، وإزالة أي معوقات قد تواجه إجراءات التصالح فورا ودون تردد أو تخاذل.

وأشاد المحافظ، بالجهود التي يقوم بها الجهاز التنفيذي بالمحافظة في ملف الإزالة خلال المراحل المختلفة لموجات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وشدد على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة واستعادة هيبة الدولة، موجها بالتعاون التام بين جميع جهات الولاية ووحدة رصد المتغيرات المكانية وباقي الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى توفير أوجه الدعم اللوجستي اللازم من معدات وآليات لسرعة إنجاز المهام بشكل كامل وتام.

ويشار إلى أنه حضر الاجتماع كل من اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام، ورؤساء المراكز ووكيل وزارة الزراعة، وجهات الولاية والأملاك والإصلاح الزراعي، والمتغيرات المكانية ورؤساء المراكز التكنولوجية، والإدارات الهندسية والشئون القانونية بالمحافظة.