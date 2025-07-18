صحة غزة: الوضع الصحي والإنساني بالقطاع بلغ مرحلة الكارثة الكاملة

قال الدكتور خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الوضع الصحي والإنساني في القطاع بلغ مرحلة "الكارثة الكاملة".

وأضاف خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك زيادة في أعداد المصابين والمرضى، وبلوغ حالات سوء التغذية مستويات غير مسبوقة، خاصة بين الأطفال.

وأكد أن سياسة التجويع التي ينتهجها جيش الاحتلال أدت إلى وصول مئات الحالات يوميًا إلى المستشفيات بحالة إعياء شديد وهزال عام، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

أوضح أن مستشفيات غزة ممتلئة عن آخرها، وأنها تعاني من نقص بالغ في الإمكانيات، مما اضطر الطواقم الطبية إلى التعامل مع الحالات وفق المتاح فقط.

ولفت إلى أن المستشفيات لم تتمكن منذ أيام من تقديم أي وجبة غذائية للمرضى أو العاملين، بسبب منع الاحتلال دخول المواد الغذائية والوقود.

وأكد أن أكثر من 600 ألف طفل في غزة مهددون بالموت جراء سوء التغذية، ومنهم نحو 60 ألف طفل دون سن الثانية، حُرموا من حليب الأطفال بالكامل.

ولفت إلى أن الأطفال باتوا يعيشون في بيئة ملوثة تمامًا، وسط خيام متهالكة ومياه صرف صحي مختلطة بالمياه الجوفية، ما أدى إلى تفشي أمراض خطيرة أبرزها التهاب السحايا وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي والجلدية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل قبل فوات الأوان، لوقف سياسة القتل البطيء التي تمارسها إسرائيل بحق سكان غزة.