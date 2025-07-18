 الرئاسة السورية تتعهد بإرسال قوة لفض النزاع في السويداء - بوابة الشروق
الجمعة 18 يوليه 2025 11:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

الرئاسة السورية تتعهد بإرسال قوة لفض النزاع في السويداء

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 11:39 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 11:39 م

دعت الرئاسة السورية، مساء الجمعة، جميع الأطراف المسلحة في محافظة السويداء إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، متعهدة بإرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع.

جاء ذلك بينما تتصاعد الاشتباكات بين قوات العشائر العربية وبعض الجماعات الدرزية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك في أعقاب انسحاب القوات الحكومية بموجب اتفاق مع الجماعات المحلية بالمحافظة.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إنها تابعت "بقلق بالغ وأسف عميق، ما جرى ويجري من أحداث دامية في الجنوب السوري، والتي جاءت نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع، وعرّضت حياة المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ، للخطر المباشر".

وأكدت الرئاسة أن سوريا تنطلق في موقفها من الأحداث في المحافظة "من مبدأ راسخ، وهو الحرص على السلم الأهلي لا منطق الانتقام، ولا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة، لا بالثأر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك