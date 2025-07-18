الرئاسة السورية تتعهد بإرسال قوة لفض النزاع في السويداء

دعت الرئاسة السورية، مساء الجمعة، جميع الأطراف المسلحة في محافظة السويداء إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، متعهدة بإرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع.

جاء ذلك بينما تتصاعد الاشتباكات بين قوات العشائر العربية وبعض الجماعات الدرزية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك في أعقاب انسحاب القوات الحكومية بموجب اتفاق مع الجماعات المحلية بالمحافظة.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إنها تابعت "بقلق بالغ وأسف عميق، ما جرى ويجري من أحداث دامية في الجنوب السوري، والتي جاءت نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع، وعرّضت حياة المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ، للخطر المباشر".

وأكدت الرئاسة أن سوريا تنطلق في موقفها من الأحداث في المحافظة "من مبدأ راسخ، وهو الحرص على السلم الأهلي لا منطق الانتقام، ولا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة، لا بالثأر".