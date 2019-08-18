أسطورة هولندا: فرق أوروبا تتطلع إلى تقليد خطة كلوب مع ثلاثي ليفربول

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يرى رود جوليت أسطورة الكرة الهولندية بالقرن الماضي، أن فرق أوروبا تتطلع إلى تقليد الخطة الهجومية التي يقدمها المدير الفني الألماني يورجن كلوب مع نادي ليفربول.

وقال جوليت في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية:" يورجن كلوب لديه 3 لاعبين من الدرجة الأولى في خط الهجوم". في إشارة لنجم الفراعنة محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فرمينيو والسنغالي ساديو ماني.

وأضاف:"الأفكار العظيمة وراء خطة كلوب مع ليفربول هي أن جميع لاعبي الليفر يلعبون فقط لمساعدة الثلاثي الهجومي العملاق".

وواصل:"أعتقد أن الفرق في أوروبا تتطلع إلى الحصول على ثلاث لاعبين يمتلكون موهبة السرعة ثم تقوم بتقليد خطة ليفربول".

ونجح كلوب مع ليفربول في التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، ويتقاسم بالفترة الحالية صدارة البريميرليج بعد مرور جولتين مع أرسنال الإنجليزي.