ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا، اليوم الاثنين قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة متنوعة.

وأضاف البيان أن أنواع السفن جاءت كالتالي: عدد 2 سفينة حاويات، وعدد 9 سفن بضائع عامة وصلت الميناء، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات، وعدد 9 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12594 طن تشمل : 2600 طن ذرة و 2610 طن فوسفات و 633 طن نترات أمونيوم و 2040 طن أسمنت و 1671 طن كسب فول صويا و 1600 طن زيت طعام و 1050 طن منجنيز و 390 طن نشارة خشب.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30649 طن تشمل : 12750 طن ذرة، و 729 طن خشب زان، و 1068 طن نواتج تقطير، و 888 طن أبلاكاش و 1937 طن حديد، و 11618 طن قمح و 6057 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1659 طن. ‎

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 301 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( فراولة و رمان و عنب ) وخضروات ( بطاطا و بطاطس و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( فلفل و حبة البركة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و أسبانيا و أمريكا و هولندا و ألمانيا و انجلترا و مالطا و سلوفينيا.