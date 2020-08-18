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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة

حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 5:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 5:14 ص

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا، اليوم الاثنين قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة متنوعة.

وأضاف البيان أن أنواع السفن جاءت كالتالي: عدد 2 سفينة حاويات، وعدد 9 سفن بضائع عامة وصلت الميناء، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات، وعدد 9 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12594 طن تشمل : 2600 طن ذرة و 2610 طن فوسفات و 633 طن نترات أمونيوم و 2040 طن أسمنت و 1671 طن كسب فول صويا و 1600 طن زيت طعام و 1050 طن منجنيز و 390 طن نشارة خشب.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30649 طن تشمل : 12750 طن ذرة، و 729 طن خشب زان، و 1068 طن نواتج تقطير، و 888 طن أبلاكاش و 1937 طن حديد، و 11618 طن قمح و 6057 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1659 طن. ‎
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 301 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( فراولة و رمان و عنب ) وخضروات ( بطاطا و بطاطس و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( فلفل و حبة البركة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و أسبانيا و أمريكا و هولندا و ألمانيا و انجلترا و مالطا و سلوفينيا.

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