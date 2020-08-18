رئيس «البريد الأمريكية» يواجه مجلس الشيوخ بشأن مخاوف التصويت عبر البريد

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يدلي رئيس هيئة البريد الأمريكية بشهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة من حدوث تأخير في بطاقات الاقتراع بالبريد في انتخابات نوفمبر.

ويمثل المدير العالم لهيئة البريد الأمريكبة لويس ديجوي أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون يوم الجمعة، حسبما قال جاري بيترز، كبير الديمقراطيين في اللجنة على موقع تويتر.

وقال السيناتور بيترز وهو من ولاية مشيجان في الغرب الأوسط الأمريكي: "يجب أن يجيب على الأسئلة العاجلة حول تأخيرات تسليم البريد بهيئة البريد الأمريكية التي ستضر بسكان مشيجان والأمريكيين".

ومن المقرر أيضا أن يدلي ديجوي، إلى جانب روبرت دنكان، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد الأمريكية، بشهادتهما أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في 24 أغسطس الجاري.

ويتهم الديمقراطيون ديجوي بإجراء تغييرات تشغيلية وتنظيمية شاملة لإبطاء تسليم البريد، وبالتالي دعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرقلة توسع نطاق التصويت عبر البريد في ظل تفشي فيروس كورونا.

وهناك مخاوف من أن تصل الملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد بعد فوات الأوان ولا يتم فرزها في الانتخابات.