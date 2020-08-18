 رئيس دولة جنوب السودان يبحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني مفاوضات السلام - بوابة الشروق
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رئيس دولة جنوب السودان يبحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني مفاوضات السلام

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 9:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 9:28 م

بحث رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت سلفاكير، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس الجانب الحكومي لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء في جوبا، مفاوضات السلام السودانية والتقدم المحرز فيها، والجدول الزمني المقرر لاستكمال الملفات المتبقية.

قال رئيس الجانب السوداني محمد حمدان دقلو - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السودانية - "أثبتنا للعالم استطاعتنا على حل مشاكلنا بأنفسنا، وهذا شرف عظيم.. كل المحبين للسلام سيسمعون أخبارًا جيدة"، موضحًا أنه تم اطلاع الرئيس سلفاكير بمجريات التفاوض، فيما أحرزت الوساطة تقدمًا في التفاوض الذي أخذ زمنًا طويلًا وكان مقررًا الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أنه الوساطة حددت جدول لسير عملية التفاوض، وقابلنا الوساطة والمفاوضين من الطرفين بحضور الوفد التشادي، ومتفائلين بالوصول إلى توقيع اتفاق بالأحرف الأولى.

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