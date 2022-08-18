 أمريكا تشيد بالتزام السلطات الأوكرانية بالسلامة والأمن النوويين في ظل الظروف الراهنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تشيد بالتزام السلطات الأوكرانية بالسلامة والأمن النوويين في ظل الظروف الراهنة

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 1:13 م | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 1:13 م
أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالسلطات والمشغلين الأوكرانيين لالتزامهم بالسلامة والأمن النوويين في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا؛ لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة لاحتياجات أوكرانيا الدفاعية.

وأكد بلينكن -مجددًا- أن الولايات المتحدة ستستمر في الدعوة إلى إنهاء جميع العمليات العسكرية في المنشآت النووية الأوكرانية أو بالقرب منها والتأكيد على أهمية عودة السيطرة الكاملة على هذه المنشآت إلى أوكرانيا، وأن تنهي موسكو عمليتها العسكرية ضد جارتها ذات السيادة.

وبحث الوزيران -بحسب البيان- خطط أوكرانيا للقمة الثانية لمنصة القرم المرتقبة في 23 أغسطس.

وأطلع بلينكن نظيره كوليبا حول تسليم الولايات المتحدة للمساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي الإجراءات الروسية الأخيرة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا وما حولها.

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