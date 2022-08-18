جوتيريش: اتفاق الحبوب مجرد بداية لجهود دبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع بالرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال جوتيريش بعد القمة التي عقدت في الجزء الغربي من أوكرانيا إن الدبلوماسية الأخيرة للتوسط لاتفاق مع روسيا لتصدير الحبوب العالقة لأشهر في أوكرانيا، يجب أن تكون "مجرد البداية" وأن المطلوب وجود "روح الحلول الوسط".

وقال إن "الزخم الإيجابي على صعيد الغذاء يعكس انتصارا للدبلوماسية وللعمل متعدد الأطراف وللشعوب التي وجدت نفسها في خضم أزمة غلاء المعيشة وللمزارعين الأوكرانيين الكادحين".

وقال: "لكنها مجرد البداية. وأدعو كل الأطراف لضمان تحقيق نجاح مستمر".

وقال جوتيريش إن غزو روسيا لأوكرانيا "أدى لوفيات لا تحصى ودمار ونزوح هائلين، وانتهاكات مأساوية لحقوق الإنسان".

وينظر إلى الاجتماع في لفيف على أنه فرصة للأمم المتحدة وتركيا للبدء في اختبار إمكانية تحقيق تسوية بين كييف وموسكو عبر المفاوضات.

وترى مصادر بالأمم المتحدة أن المباحثات بشأن وقف إطلاق نار ممكنة فقط إذا لم يكن في مقدور روسيا وأوكرانيا تحقيق المكاسب على الأرض والتراجع عن هدف الانتصار في الحرب.

غير أن أوكرانيا قالت إنها ملتزمة باستعادة كل الأراضي التي خسرتها، وذلك جزئيا لتجنب ترك المواطنين تحت رحمة المحتلين الروس.