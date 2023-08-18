 الفتح يهزم الأخدود بثلاثية في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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الفتح يهزم الأخدود بثلاثية في الدوري السعودي

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 8:19 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 8:19 م

تغلب فريق الفتح على مضيفه الأخدود 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وتقدم الأخدود عن طريق فلورين تناسي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك الفتح التعادل عبر مراد باتنا في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل كريستيان تيلو الهدف الثاني للفتح من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عاد تيلو ليضيف الهدف الثاني له والثالث للفتح.

ورفع الفتح رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد الأخدود عن نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.


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